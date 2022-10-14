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14 октября, 02:45

Читал Шекспира на английском: Тренер перечислил самых необычных российских футболистов

Новый тренер "Торпедо" Талалаев рассказал о необычных увлечениях российских футболистов

Новый главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев поделился мнением об интеллектуальных способностях российских футболистов. Он подчеркнул, что всегда говорил о недооценке интеллекта и различных cпоcобноcтей игроков.

"Cказка о том, что "было у отца три cына: два умных, а третий футболиcт", давно ушла в прошлое. Когда у меня была юношеская сборная 1990 года рождения со Смоловым, Дзагоевым, Гатаговым, Шатовым и другими, там были ребята, которые читали иностранную литературу в первоисточнике. Лично видел, как Федя Смолов читал Шекспира на английском", — приводит слова наставника "Спорт-Экспресс".

Бывший тренер "Ахмата" Талалаев посещает курсы по управлению гневом

Бывший тренер "Ахмата" Талалаев посещает курсы по управлению гневом

Талалаев добавил, что полузащитник грозненского "Ахмата" Антон Швец читает книги по психологии, которые "под силу только продвинутым людям в этой области".

"Даже акмеологию уже начинает изучать. Что это, если не саморазвитие? Саша Трошечкин [игрок "Ахмата"] может побеседовать с вами на любую тему, вплоть до живописи и фольклора определённых регионов. Так что не надо недооценивать уровень развития современных футболистов. Не говорю, что всех, но большинство", — добавил тренер.

Ранее Лайф писал, что главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо" назначен Андрей Талалаев. Он является воспитанником клуба "Торпедо", за который выступал в 90-е годы. Текущий сезон Талалаев начинал в качестве главного тренера "Ахмата", однако 12 сентября грозненский клуб уволил Талалаева с поста главного тренера команды. Это произошло в перерыве матча девятого тура чемпионата России против "Пари НН".

Талалаев оценил слухи о своём новом назначении поговоркой

Талалаев оценил слухи о своём новом назначении поговоркой

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Иван Косицын

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