Читал Шекспира на английском: Тренер перечислил самых необычных российских футболистов

Новый главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев поделился мнением об интеллектуальных способностях российских футболистов. Он подчеркнул, что всегда говорил о недооценке интеллекта и различных cпоcобноcтей игроков.

"Cказка о том, что "было у отца три cына: два умных, а третий футболиcт", давно ушла в прошлое. Когда у меня была юношеская сборная 1990 года рождения со Смоловым, Дзагоевым, Гатаговым, Шатовым и другими, там были ребята, которые читали иностранную литературу в первоисточнике. Лично видел, как Федя Смолов читал Шекспира на английском", — приводит слова наставника "Спорт-Экспресс".

Талалаев добавил, что полузащитник грозненского "Ахмата" Антон Швец читает книги по психологии, которые "под силу только продвинутым людям в этой области".