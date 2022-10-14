Читал Шекспира на английском: Тренер перечислил самых необычных российских футболистов
Новый тренер "Торпедо" Талалаев рассказал о необычных увлечениях российских футболистов
Новый главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев поделился мнением об интеллектуальных способностях российских футболистов. Он подчеркнул, что всегда говорил о недооценке интеллекта и различных cпоcобноcтей игроков.
"Cказка о том, что "было у отца три cына: два умных, а третий футболиcт", давно ушла в прошлое. Когда у меня была юношеская сборная 1990 года рождения со Смоловым, Дзагоевым, Гатаговым, Шатовым и другими, там были ребята, которые читали иностранную литературу в первоисточнике. Лично видел, как Федя Смолов читал Шекспира на английском", — приводит слова наставника "Спорт-Экспресс".
Талалаев добавил, что полузащитник грозненского "Ахмата" Антон Швец читает книги по психологии, которые "под силу только продвинутым людям в этой области".
"Даже акмеологию уже начинает изучать. Что это, если не саморазвитие? Саша Трошечкин [игрок "Ахмата"] может побеседовать с вами на любую тему, вплоть до живописи и фольклора определённых регионов. Так что не надо недооценивать уровень развития современных футболистов. Не говорю, что всех, но большинство", — добавил тренер.
Ранее Лайф писал, что главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо" назначен Андрей Талалаев. Он является воспитанником клуба "Торпедо", за который выступал в 90-е годы. Текущий сезон Талалаев начинал в качестве главного тренера "Ахмата", однако 12 сентября грозненский клуб уволил Талалаева с поста главного тренера команды. Это произошло в перерыве матча девятого тура чемпионата России против "Пари НН".
ТАСС / Елена Афонина