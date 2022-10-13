Андрей Талалаев назначен главным тренером футбольного клуба "Торпедо"

"Футбольный клуб "Торпедо Москва" официально сообщает о назначении на пост главного тренера Андрея Талалаева. Добро пожаловать в "Торпедо", Андрей Викторович!" — говорится в опубликованном релизе.

Отметим, что Талалаев является воспитанником клуба "Торпедо", за который выступал в 90-е годы. Текущий сезон он начинал в качестве главного тренера "Ахмата", однако 12 сентября грозненский клуб уволил Талалаева с поста главного тренера команды. Это произошло в перерыве матча девятого тура чемпионата России против "Пари НН".