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13 октября, 09:19

Андрей Талалаев назначен главным тренером футбольного клуба "Торпедо"

Главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо" назначен Андрей Талалаев, сообщается на официальном сайте автозаводцев.

"Футбольный клуб "Торпедо Москва" официально сообщает о назначении на пост главного тренера Андрея Талалаева. Добро пожаловать в "Торпедо", Андрей Викторович!" — говорится в опубликованном релизе.

Талалаев оценил слухи о своём новом назначении поговоркой

Талалаев оценил слухи о своём новом назначении поговоркой

Отметим, что Талалаев является воспитанником клуба "Торпедо", за который выступал в 90-е годы. Текущий сезон он начинал в качестве главного тренера "Ахмата", однако 12 сентября грозненский клуб уволил Талалаева с поста главного тренера команды. Это произошло в перерыве матча девятого тура чемпионата России против "Пари НН".

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ФК "Торпедо Москва"

Артур Белкин

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