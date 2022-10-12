Олимпийский чемпион уверен, что "отряды фигуристов" не помогут "Операции Z"
Олимпийский чемпион Васильев назвал несерьёзной идею отправлять на СВО "отряды фигуристов"
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что отряды фигуристов и биатлонистов не помогут решению задач специальной военной операции на Украине. Он считает, что к вопросу частичной мобилизации нужно подходить прагматично и задействовать в ней опытных военных.
Васильев отметил, что пользу от отрядов из спортсменов, сформированных на добровольной основе, покажет только время. При этом он подчеркнул, что для СВО не нужны "мальчишки", которые рвутся в бой.
"Для СВО нужны специалисты, а не, условно говоря, мальчишки, которые рвутся в бой, а сами ничего не умеют и даже пороха не нюхали. Я против этого. Считаю, в данном случае надо подходить максимально профессионально и сдержанно, с холодной головой", — заявил Васильев изданию Sport 24.
Олимпийский чемпион добавил, что отряды фигуристов или биатлонистов в спецоперации — это несерьёзно, он отдаёт предпочтение профессионализму.
Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин сообщил журналистам, что российские спортсмены не будут выделяться в отдельную категорию при частичной мобилизации и не получат привилегий.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков