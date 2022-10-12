Олимпийский чемпион уверен, что "отряды фигуристов" не помогут "Операции Z"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что отряды фигуристов и биатлонистов не помогут решению задач специальной военной операции на Украине. Он считает, что к вопросу частичной мобилизации нужно подходить прагматично и задействовать в ней опытных военных.

Васильев отметил, что пользу от отрядов из спортсменов, сформированных на добровольной основе, покажет только время. При этом он подчеркнул, что для СВО не нужны "мальчишки", которые рвутся в бой.

"Для СВО нужны специалисты, а не, условно говоря, мальчишки, которые рвутся в бой, а сами ничего не умеют и даже пороха не нюхали. Я против этого. Считаю, в данном случае надо подходить максимально профессионально и сдержанно, с холодной головой", — заявил Васильев изданию Sport 24.

Олимпийский чемпион добавил, что отряды фигуристов или биатлонистов в спецоперации — это несерьёзно, он отдаёт предпочтение профессионализму.