Депутат Терюшков высказался на тему брони для спортсменов от частичной мобилизации

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета футбольного клуба "Химки" Роман Терюшков высказался по поводу бронирования спортсменов от частичной мобилизации.

"Что касается спортсменов: у нас частичная мобилизация. Есть критерии. Под неё подпадают люди, имеющие боевой опыт. Спортсмены, за редким исключением, его не имеют. В первую волну они не попадают. А дальше каждый мужик должен брать в руки оружие и защищать Родину, если она в опасности", — заявил Терюшков журналистам, передаёт "Матч ТВ".

Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин рассказал о работе ведомства над предоставлением российским спортсменам отсрочек от мобилизации. Он уточнил, что наши спортсмены не будут выделяться в отдельную категорию при частичной мобилизации и не получат привилегий.