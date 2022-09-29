"Нужно избежать перегибов": Немов выступил за бронь для спортсменов сборной России при мобилизации

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что у нынешних и бывших членов сборной России должна быть определённая бронь при частичной мобилизации. Об этом он рассказал в беседе с RT.

"Раз страна сказала, надо исполнять. Но при этом нужно избежать перегибов. Считаю, что определённая бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших. Всё-таки люди, завершив спортивную карьеру, часто остаются в этой системе, тренируют детей, передают свой опыт. Эта связь поколений не должна прерываться. Лучшие спортсмены — это некий наш генофонд, и его нужно сохранить", — сказал Немов.