"Нужно избежать перегибов": Немов выступил за бронь для спортсменов сборной России при мобилизации
Гимнаст Алексей Немов: Определённая бронь должна быть для нынешних и бывших членов сборной
Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что у нынешних и бывших членов сборной России должна быть определённая бронь при частичной мобилизации. Об этом он рассказал в беседе с RT.
"Раз страна сказала, надо исполнять. Но при этом нужно избежать перегибов. Считаю, что определённая бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших. Всё-таки люди, завершив спортивную карьеру, часто остаются в этой системе, тренируют детей, передают свой опыт. Эта связь поколений не должна прерываться. Лучшие спортсмены — это некий наш генофонд, и его нужно сохранить", — сказал Немов.
Ранее Лайф рассказывал, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник у команды находится на контракте в армии. Также повестку получил бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов.
Getty Images / Boris Streubel