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29 сентября, 08:56

Федерация хоккея России подала в Минспорт списки для бронирования от мобилизации

ФХР подала в Министерство спорта РФ списки хоккеистов, тренеров и ключевых сотрудников для предоставления бронирования от частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора организации Дмитрия Курбатова.

"Мы подали списки в Министерство спорта тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти. Минспорт будет вносить это предложение в правительство. Какое решение будет — такое будет. Хоккеистам в клубах кое-где начинают приходить повестки — им, сотрудникам, судьям", заявил Курбатов.

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Ранее Лайф рассказывал, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник у команды находится на контракте в армии. Также повестку получил бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов.

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Роман Фейгин

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