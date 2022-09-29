Федерация хоккея России подала в Минспорт списки для бронирования от мобилизации
ФХР подала в Министерство спорта РФ списки хоккеистов, тренеров и ключевых сотрудников для предоставления бронирования от частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора организации Дмитрия Курбатова.
"Мы подали списки в Министерство спорта тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти. Минспорт будет вносить это предложение в правительство. Какое решение будет — такое будет. Хоккеистам в клубах кое-где начинают приходить повестки — им, сотрудникам, судьям", — заявил Курбатов.
Ранее Лайф рассказывал, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник у команды находится на контракте в армии. Также повестку получил бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов.
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