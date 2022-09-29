Федерация хоккея России подала в Минспорт списки для бронирования от мобилизации

ФХР подала в Министерство спорта РФ списки хоккеистов, тренеров и ключевых сотрудников для предоставления бронирования от частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора организации Дмитрия Курбатова.

"Мы подали списки в Министерство спорта тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти. Минспорт будет вносить это предложение в правительство. Какое решение будет — такое будет. Хоккеистам в клубах кое-где начинают приходить повестки — им, сотрудникам, судьям", — заявил Курбатов.