Клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов

"Три наших футболиста уже в списки на мобилизацию попали. Мы же не будем играть в Кубке с командой Первой лиги тринадцатью игроками. Это безумие. Не знаю, как это будет. У нас 4 октября игра. Как готовиться, в каком режиме, я не представляю. Есть ребята с боевым опытом. Крайний защитник у нас на контракте в армии", — сказал Эйдельнант.