Клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов
Любительский клуб "Ставропольагросоюз" не сможет продолжить участие в Кубке России по футболу из-за мобилизации трёх игроков команды. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант.
"Три наших футболиста уже в списки на мобилизацию попали. Мы же не будем играть в Кубке с командой Первой лиги тринадцатью игроками. Это безумие. Не знаю, как это будет. У нас 4 октября игра. Как готовиться, в каком режиме, я не представляю. Есть ребята с боевым опытом. Крайний защитник у нас на контракте в армии", — сказал Эйдельнант.
В середине сентября "Ставропольагросоюз" пробился в 1/32 финала Кубка России, одолев на выезде нальчикский "Спартак". На этой стадии клуб из Невинномысска Ставропольского края должен был 5 октября сыграть с нижнекамским "Нефтехимиком".