Звезда "Амкала" Гасилин не смог сдержать слёз после вылета из Кубка России

Нападающий медийного клуба "Амкал" и бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин не сумел сдержать слёз после поражения своей команды в третьем раунде Кубка России.

"Вот этот мой удар, который я мог забить… Вот так вот прошла вся моя карьера. Где-то рядом", — сказал Гасилин, не сумев сдержать слёз.