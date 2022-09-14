Звезда "Амкала" Гасилин не смог сдержать слёз после вылета из Кубка России
Нападающий медийного клуба "Амкал" и бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин не сумел сдержать слёз после поражения своей команды в третьем раунде Кубка России.
Нападающий "Амкала" не смог сдержать слёз после поражения в Кубке России. Видео Telegram / ФОНБЕТ Кубок России
"Вот этот мой удар, который я мог забить… Вот так вот прошла вся моя карьера. Где-то рядом", — сказал Гасилин, не сумев сдержать слёз.
Ранее Лайф сообщал, что "Амкал" в серии пенальти уступил "Звезде" и завершил выступление в Кубке России по футболу. Петербуржцы же в четвёртом раунде сыграют с представителем Первой лиги.