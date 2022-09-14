НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 13:10

"Амкал" подаст протест на судейство в матче Кубка России со "Звездой"

Медийный клуб "Амкал" подаст протест на судейство в матче третьего раунда Кубка России против петербургской "Звезды" из-за ряда спорных эпизодов. Об этом в телеграм-канале написал основатель команды Герман Попков.

"Ну всё, подаём протест", написал Попков в ответ на публикацию бывшего арбитра Игоря Федотова, который разбирал работу арбитра матча.

По мнению Федотова, судьи не должны были засчитывать первый гол в ворота "Амкала", который был забит со штрафного, пока футболисты медийного клуба общались с арбитром. Кроме того, Попков обратил внимание на ещё ряд спорных моментов.

Чуда не случилось: "Амкал" вылетел из Кубка России, проиграв по пенальти команде экс-защитника сборной

Чуда не случилось: "Амкал" вылетел из Кубка России, проиграв по пенальти команде экс-защитника сборной

Ранее Лайф сообщал, что "Амкал" в серии пенальти уступил "Звезде" и завершил выступление в Кубке России по футболу. Петербуржцы же в четвёртом раунде сыграют с представителем Первой лиги.

Обложка ©

Vk / German El Clássico | ФК «АМКАЛ»

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров