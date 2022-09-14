"Амкал" подаст протест на судейство в матче Кубка России со "Звездой"

Медийный клуб "Амкал" подаст протест на судейство в матче третьего раунда Кубка России против петербургской "Звезды" из-за ряда спорных эпизодов. Об этом в телеграм-канале написал основатель команды Герман Попков.

" Ну всё, подаём протест" , — написал Попков в ответ на публикацию бывшего арбитра Игоря Федотова, который разбирал работу арбитра матча.

По мнению Федотова, судьи не должны были засчитывать первый гол в ворота "Амкала", который был забит со штрафного, пока футболисты медийного клуба общались с арбитром. Кроме того, Попков обратил внимание на ещё ряд спорных моментов.