Чуда не случилось: "Амкал" вылетел из Кубка России, проиграв по пенальти команде экс-защитника сборной

Счёт открыли футболисты "Амкала", которых гнала большая часть собравшихся на стадионе в Петербурге болельщиков. Отличился Сергей Киряков. Однако ещё до перерыва футболисты "Звезды" сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала Никита Першин воспользовался моментом и моментально пробил со штрафного в ворота Маменко, а в конце тайма шикарный гол забил Великородный. Во второй половине встречи "Амкал" перешёл к активному наступлению и забил за три минуты до конца игры: отличился Виктор Блатов. В итоге матч перешёл в серию пенальти, где точнее были игроки "Звезды", а героем стал вратарь петербуржцев Мухин.