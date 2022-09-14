Чуда не случилось: "Амкал" вылетел из Кубка России, проиграв по пенальти команде экс-защитника сборной
"Амкал" проиграл петербургской "Звезде" и вылетел из Кубка России
Медийный футбольный клуб "Амкал" завершил выступление в Кубке России по футболу, уступив в третьем раунде Пути регионов "Звезде" из Санкт-Петербурга в серии послематчевых пенальти.
Счёт открыли футболисты "Амкала", которых гнала большая часть собравшихся на стадионе в Петербурге болельщиков. Отличился Сергей Киряков. Однако ещё до перерыва футболисты "Звезды" сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала Никита Першин воспользовался моментом и моментально пробил со штрафного в ворота Маменко, а в конце тайма шикарный гол забил Великородный. Во второй половине встречи "Амкал" перешёл к активному наступлению и забил за три минуты до конца игры: отличился Виктор Блатов. В итоге матч перешёл в серию пенальти, где точнее были игроки "Звезды", а героем стал вратарь петербуржцев Мухин.
Отметим, что в следующем раунде "Звезда", которой руководит экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров, встретится с командой Первой лиги. Жеребьёвка этапа состоится позднее.
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