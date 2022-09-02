РФС дисквалифицировал игрока "Твери" за оскорбление арбитра после поражения от "Амкала"

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника "Твери" Камиля Закирова на два матча Кубка страны после матча 1/128 финала против столичной медийной команды "Амкал". Об этом сообщает пресс-службы организации.