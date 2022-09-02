РФС дисквалифицировал игрока "Твери" за оскорбление арбитра после поражения от "Амкала"
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника "Твери" Камиля Закирова на два матча Кубка страны после матча 1/128 финала против столичной медийной команды "Амкал". Об этом сообщает пресс-службы организации.
Состоявшаяся в подмосковном Красногорске встреча завершилась победой "Амкала" со счётом 1:0. После финального свистка Закирова в присутствии других футболистов оскорбил главного арбитра Владимира Сельдякова, обильно используя нецензурную лексику.
Напомним, что в первом раунде медийный клуб "Амкал" выиграл у красногорского "Зоркого" (1:1, по пенальти — 8:7). Его следующим соперником в Кубке России станет петербургская "Звезда".
РФС