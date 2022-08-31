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31 августа, 11:51

Медийный клуб "Амкал" вышел в третий раунд Кубка России по футболу

"Тверь" в матче 1/128 финала Кубка России по футболу проиграла столичному медийному клубу "Амкал" со счётом 0:1. Встреча состоялась на стадионе "Зоркий" в Красногорске.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 14-й минуте отличился Дмитрий Кузькин.

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Напомним, что в первом раунде медийный клуб "Амкал" выиграл у красногорского "Зоркого" (1:1, по пенальти 8:7). Его следующим соперником в Кубке России станет победитель матча между двумя командами из Санкт-Петербурга — "Звездой" и "Ядром".

Кубок России по футболу

Путь регионов. 1/128 финала

"Тверь" – "Амкал" — 0:1

Гол: Кузькин 14' (0:1)

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РФС

Роман Фейгин
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