Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата. Об этом рассказал его отец — тренер Ринат Билялетдинов.

"Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад", — сказал Ринат РИА "Новости".

Динияр принимал присягу, однако служил по спортивной линии. Отец футболиста обратил внимание, что его сыну 37 лет, а по закону призывать можно до 35, поэтому случилась "какая-то нестыковка".

"Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, всё должно быть по закону", — добавил Ринат.

За карьеру Билялетдинов выступал за московские "Локомотив", "Спартак", "Торпедо", махачкалинский "Анжи", казанский "Рубин" и английский "Эвертон". Также на его счету 46 игр за сборную России, с которой в 2008 году он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы. В последнее время он играл в Медиалиге.