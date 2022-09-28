ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных

Федеральная служба судебных приставов России приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов.

"Судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооружённых силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении ФССП.