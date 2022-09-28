Томский губернатор Мазур поручил главам муниципалитетов 24/7 быть на связи с военкомами
Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал военный комиссариат оперативно исправлять ошибки при мобилизации, а также поручил главам муниципалитетов в постоянном режиме находиться на связи с военкомами и местными жителями, чтобы оперативно решать все возникающие проблемы.
"Также ставлю задачу главам муниципалитетов развернуть на местах пункты приёма помощи нашим воинам — продуктов, вещей, предметов личной гигиены. И оперативно передавать её отправляющимся на службу Родине. Такие примеры в муниципалитетах уже есть, они должны стать правилом", — написал глава Томской области в телеграм-канале.
На днях Мазур вместе с томичами проводил в войска земляков, призванных по указу о частичной мобилизации. Выступая перед жителями, губернатор региона заверил, что семьи, чьи мужья, отцы и сыновья выполняют воинский долг, получат поддержку власти. Также он пожелал защитникам поскорее возвращаться домой с победой.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на провал попыток Киева сорвать частичную мобилизацию. Он подчеркнул, что из этого ничего не выйдет, поскольку российские граждане прекрасно знают, где правда и где ложь.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
Telegram / Владимир Мазур