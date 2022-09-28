Томский губернатор Мазур поручил главам муниципалитетов 24/7 быть на связи с военкомами

Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал военный комиссариат оперативно исправлять ошибки при мобилизации, а также поручил главам муниципалитетов в постоянном режиме находиться на связи с военкомами и местными жителями, чтобы оперативно решать все возникающие проблемы.

"Также ставлю задачу главам муниципалитетов развернуть на местах пункты приёма помощи нашим воинам — продуктов, вещей, предметов личной гигиены. И оперативно передавать её отправляющимся на службу Родине. Такие примеры в муниципалитетах уже есть, они должны стать правилом", — написал глава Томской области в телеграм-канале.

На днях Мазур вместе с томичами проводил в войска земляков, призванных по указу о частичной мобилизации. Выступая перед жителями, губернатор региона заверил, что семьи, чьи мужья, отцы и сыновья выполняют воинский долг, получат поддержку власти. Также он пожелал защитникам поскорее возвращаться домой с победой.