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Регион
Опубликовано 28 сентября 2022, 13:02

Томский губернатор Мазур поручил главам муниципалитетов 24/7 быть на связи с военкомами

Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал военный комиссариат оперативно исправлять ошибки при мобилизации, а также поручил главам муниципалитетов в постоянном режиме находиться на связи с военкомами и местными жителями, чтобы оперативно решать все возникающие проблемы.

"Также ставлю задачу главам муниципалитетов развернуть на местах пункты приёма помощи нашим воинам — продуктов, вещей, предметов личной гигиены. И оперативно передавать её отправляющимся на службу Родине. Такие примеры в муниципалитетах уже есть, они должны стать правилом", — написал глава Томской области в телеграм-канале.

На днях Мазур вместе с томичами проводил в войска земляков, призванных по указу о частичной мобилизации. Выступая перед жителями, губернатор региона заверил, что семьи, чьи мужья, отцы и сыновья выполняют воинский долг, получат поддержку власти. Также он пожелал защитникам поскорее возвращаться домой с победой.

Назван предельный возраст рядовых, подлежащих частичной мобилизации
Назван предельный возраст рядовых, подлежащих частичной мобилизации

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на провал попыток Киева сорвать частичную мобилизацию. Он подчеркнул, что из этого ничего не выйдет, поскольку российские граждане прекрасно знают, где правда и где ложь.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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Telegram / Владимир Мазур

Наталья Демьянова
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