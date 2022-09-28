Небензя указал на провал попыток Киева сорвать частичную мобилизацию

Недавние видеообращения, записанные президентом Украины Владимиром Зеленским на русском языке, являются попыткой сорвать частичную мобилизацию в России. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что из этого ничего не выйдет, поскольку российские граждане прекрасно знают, где правда и где ложь.

"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) заметил, что власть в Киеве не гнушается иногда использовать русский язык из тактических и пропагандистских соображений. Достаточно упомянуть, что президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам "вбить клин" между властью и обществом", — сказал Небензя на заседании Совбеза всемирной организации, передаёт РИА "Новости".

Дипломат напомнил, что президент Украины в последнем выступлении в СБ ООН утверждал, будто в ходе мобилизации якобы призываются прежде всего граждане нерусских национальностей. В России, по словам постпреда РФ, такое не пройдёт, поскольку западные пропагандисты плохо себе представляют менталитет российского народа.

"Наши люди прекрасно знают, где правда, а где ложь, и за что они сражаются, как на протяжении столетий сражались их деды и прадеды каждый раз, когда внешний недруг пытался максимально ослабить российское государство", — сказал Небензя.