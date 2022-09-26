Зеленского уличили в переходе на русский, когда ему по-настоящему страшно

Президент Украины Владимир Зеленский в моменты опасности или страха за свою жизнь переходит на русский язык или начинает апеллировать к российскому обществу. На такую особенность политика обратила внимание публицист Анастасия Миронова в материале для телеканала "360".

Она напомнила, что в самом начале специальной военной операции Зеленский заговорил по-русски, но обратился не к русскоязычному населению Донбасса, а именно к жителям России, отчаянно призывая "спасать Украину" и выходить на митинги.

"В момент, когда ему стало по-настоящему страшно, он почему-то воззвал не к американцам, не к полякам, не к немцам и даже не к персональному своему другу Борису Джонсону, а к нам. И попросил его защитить. Я тогда подумал: вероятно, дела у Киева совсем плохи, раз, стоя лицом к лицу с российскими солдатами, он не видит другого союзника, помимо россиян", — отметила Миронова.

Она добавила, что при этом сам Зеленский за всё время ни разу не обратился по-русски ни к Донбассу, ни к Херсонщине, ни к Запорожью, да и вообще не говорит с русскоязычными согражданами на их языке, даже отправляя их на фронт с винтовкой против "Кинжалов". И в этом, по мнению публицистки, скрывается самое явное проявление национализма на Украине: к русским, которые вынуждены воевать за Киев, никто не обратился из Киева по-русски.