Мобилизованные россияне не освобождаются от алиментов после призыва в зону СВО
Мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт. Об этом рассказала первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая "Подъёму".
"У военнослужащего есть довольствие. Это, считайте, его официальная зарплата. И точно так же, как алименты высчитывались — 25% и 50% с заработной платы и всех доходов, так же и с довольствия военнослужащего плюс со всех дополнительных выплат, которые у него будут, в том числе страховых", — пояснила она.
Ранее сообщалось, что специалисты электронной промышленности попросили об отсрочке от частичной мобилизации в России. Обращение уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. В письме поясняется, что отрасль не должна остаться без ключевых работников.
ТАСС / Пётр Ковалёв