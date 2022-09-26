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26 сентября, 12:28

Мобилизованные россияне не освобождаются от алиментов после призыва в зону СВО

Мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт. Об этом рассказала первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая "Подъёму".

"У военнослужащего есть довольствие. Это, считайте, его официальная зарплата. И точно так же, как алименты высчитывались — 25% и 50% с заработной платы и всех доходов, так же и с довольствия военнослужащего плюс со всех дополнительных выплат, которые у него будут, в том числе страховых", — пояснила она.
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Кремль рассчитывает на быстрое устранение ошибок при проведении частичной мобилизации

Ранее сообщалось, что специалисты электронной промышленности попросили об отсрочке от частичной мобилизации в России. Обращение уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. В письме поясняется, что отрасль не должна остаться без ключевых работников.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Татьяна Миссуми

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