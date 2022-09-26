Мобилизованные россияне не освобождаются от алиментов после призыва в зону СВО

Мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт. Об этом рассказала первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая "Подъёму".