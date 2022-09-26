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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 12:28
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Мобилизованные россияне не освобождаются от алиментов после призыва в зону СВО

Мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт. Об этом рассказала первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая "Подъёму".

"У военнослужащего есть довольствие. Это, считайте, его официальная зарплата. И точно так же, как алименты высчитывались — 25% и 50% с заработной платы и всех доходов, так же и с довольствия военнослужащего плюс со всех дополнительных выплат, которые у него будут, в том числе страховых", — пояснила она.
Кремль рассчитывает на быстрое устранение ошибок при проведении частичной мобилизации
Кремль рассчитывает на быстрое устранение ошибок при проведении частичной мобилизации

Ранее сообщалось, что специалисты электронной промышленности попросили об отсрочке от частичной мобилизации в России. Обращение уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. В письме поясняется, что отрасль не должна остаться без ключевых работников.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Татьяна Миссуми
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