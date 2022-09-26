Разработчики электроники в России просят об отсрочке от частичной мобилизации

Специалисты электронной промышленности попросили об отсрочке от частичной мобилизации в России. Обращение уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину от Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), кабмин передал письмо Минобороны РФ для проработки, сообщает "Коммерсант".

"В целях обеспечения устойчивости критической информационной, транспортной и энергетической инфраструктуры, обеспечения поставок материалов, комплектующих, оказания производственных и инжиниринговых услуг в рамках государственного оборонного заказа в условиях кардинального изменения цепочек поставок и острого кадрового дефицита просим Вас рассмотреть возможность предоставления брони от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, участвующих в соответствующих цепочках кооперации", — отмечается в тексте.