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26 сентября, 12:07

Разработчики электроники в России просят об отсрочке от частичной мобилизации

Разработчики электроники попросили Мишустина об отсрочке от частичной мобилизации

Специалисты электронной промышленности попросили об отсрочке от частичной мобилизации в России. Обращение уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину от Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), кабмин передал письмо Минобороны РФ для проработки, сообщает "Коммерсант".

"В целях обеспечения устойчивости критической информационной, транспортной и энергетической инфраструктуры, обеспечения поставок материалов, комплектующих, оказания производственных и инжиниринговых услуг в рамках государственного оборонного заказа в условиях кардинального изменения цепочек поставок и острого кадрового дефицита просим Вас рассмотреть возможность предоставления брони от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, участвующих в соответствующих цепочках кооперации", отмечается в тексте.

В письме утверждается, что большинство разработчиков электроники формально не относятся к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, но выполняют госконтракты в том числе для него. Мобилизация ключевых сотрудников может иметь негативные долгосрочные последствия для всей отрасли, сказано в обращении.

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В Якутию вернули более 50 мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Также сообщалось об отсрочке от мобилизации для студентов очной и вечерней форм обучения, но это не распространяется на учащихся частных вузов.

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Татьяна Миссуми

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