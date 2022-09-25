Минобрнауки: Студентов частных вузов могут призвать по частичной мобилизации
Студенты частных российских вузов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Как рассказали ТАСС на горячей линии Минобрнауки, ведомство ведёт консультации по данному вопросу.
"На данный момент Министерство образования ведёт консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций", — объяснили агентству.
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов очной и вечерней форм обучения. Согласно документу, она будет предоставлена лишь тем учащимся, которые получают высшее образование впервые.
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