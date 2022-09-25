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25 сентября, 10:00

Минобрнауки: Студентов частных вузов могут призвать по частичной мобилизации

Студенты частных российских вузов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Как рассказали ТАСС на горячей линии Минобрнауки, ведомство ведёт консультации по данному вопросу.

"На данный момент Министерство образования ведёт консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций", — объяснили агентству.

Прояснился вопрос, коснётся ли мобилизация аспирантов

Прояснился вопрос, коснётся ли мобилизация аспирантов

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов очной и вечерней форм обучения. Согласно документу, она будет предоставлена лишь тем учащимся, которые получают высшее образование впервые.

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Unsplash

Оксана Попова

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