Минобрнауки: Студентов частных вузов могут призвать по частичной мобилизации

Студенты частных российских вузов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Как рассказали ТАСС на горячей линии Минобрнауки, ведомство ведёт консультации по данному вопросу.

"На данный момент Министерство образования ведёт консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций", — объяснили агентству.