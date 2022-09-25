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25 сентября, 09:56

Семь человек перевернулись на катере в Онежском озере, один из них погиб

Катер с людьми перевернулся на Онежском озере в Карелии. Как рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, на борту находилось семь человек. Один из них погиб, поиски троих продолжаются.

"Вчера в 19:30 на Онежском озере в Кондопожском районе перевернулся катер, в котором находилось семь человек, в том числе, предположительно, пятилетний ребёнок. В 23:50 на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два — Санкт-Петербурга", — сказал Охлопков и добавил, что один из мужчин госпитализирован с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей и гипертоническим кризом.

Одного пассажира нашли утонувшим. Им оказался мужчина — житель Санкт-Петербурга. Поиски ещё трёх человек продолжаются. Также министр добавил, что все граждане были без спасательных жилетов.

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92 человека погибли при крушении катера с нелегальными мигрантами у берегов Сирии

Ранее Лайф рассказывал, что под Саратовом на Волге катер протаранил лодку, два человека погибло. Столкновение произошло в Воскресенском районе, у села Чардым.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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