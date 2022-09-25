Семь человек перевернулись на катере в Онежском озере, один из них погиб
Катер с людьми перевернулся на Онежском озере в Карелии. Как рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, на борту находилось семь человек. Один из них погиб, поиски троих продолжаются.
"Вчера в 19:30 на Онежском озере в Кондопожском районе перевернулся катер, в котором находилось семь человек, в том числе, предположительно, пятилетний ребёнок. В 23:50 на берег выплыли три человека: один житель Карелии и два — Санкт-Петербурга", — сказал Охлопков и добавил, что один из мужчин госпитализирован с общим переохлаждением, обморожением нижних конечностей и гипертоническим кризом.
Одного пассажира нашли утонувшим. Им оказался мужчина — житель Санкт-Петербурга. Поиски ещё трёх человек продолжаются. Также министр добавил, что все граждане были без спасательных жилетов.
Ранее Лайф рассказывал, что под Саратовом на Волге катер протаранил лодку, два человека погибло. Столкновение произошло в Воскресенском районе, у села Чардым.
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