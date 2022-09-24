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24 сентября, 15:15

92 человека погибли при крушении катера с нелегальными мигрантами у берегов Сирии

92 человека погибли при крушении катера с нелегальными мигрантами у берегов Сирии. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на власти страны. По данным СМИ, всего на судне было 120 пассажиров, причём некоторые из них до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Ливанцы, сирийцы и палестинцы на судне пытались бежать из пострадавшего от кризиса Ливана, погрязшего в финансовом кризисе, в надежде на лучшее будущее в Европе. Сирийские власти заявили, что родственники жертв отправились в Сирию, чтобы помочь в опознании своих близких и забрать их тела", — сказано в материале.

Уточняется, что по меньшей мере 31 тело было выброшено на берег, а остальные обнаружены в воде. Министр здравоохранения Сирии Мохаммед Хасан Габбаш заявил, что 20 человек были спасены и сейчас они проходят лечение в больнице Аль-Базель в Тартусе на побережье Средиземного моря. При этом восемь из них сейчас в реанимации. Министр транспорта Ливана Али Хамие отметил, что, по неподтверждённым данным, на лодке находилось около 45 детей и ни один из них не выжил.

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Лайф напоминает, 23 сентября стало известно, что военные моряки РФ вместе с сирийскими коллегами спасли 22 пассажира катера, на борту которого находились нелегальные эмигранты. Судно перевозило их из Ливана и потерпело крушение в Средиземном море.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов

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