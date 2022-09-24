"Отказывается признавать ошибку": Глава МИД Венгрии сравнил Европу с автомобилем, движущимся в тупик

Европейский союз не хочет признавать неправильность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных государств. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Европа похожа на автомобиль, водитель которого понимает, что движется в тупик, но отказывается признать, что совершил ошибку, поворачивая на эту улицу. Вместо этого он ещё сильнее давит на педаль газа в абсолютно иррациональной надежде, что улица на самом деле не заканчивается тупиком", — сказал он в интервью американскому изданию TAC.

Сийярто убеждён, что ЕС не сможет убедить мир в правильности позиции по антироссийским санкциям. Мировое сообщество, как подчеркнул он, не ограничивается одной лишь Европой и Северной Америкой. Министр также добавил, что Будапешт осуждает планы Запада ввести новые рестрикции против Москвы.