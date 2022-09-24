"Отказывается признавать ошибку": Глава МИД Венгрии сравнил Европу с автомобилем, движущимся в тупик
Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС не сможет убедить мир в правильности антироссийских санкций
Европейский союз не хочет признавать неправильность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных государств. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Европа похожа на автомобиль, водитель которого понимает, что движется в тупик, но отказывается признать, что совершил ошибку, поворачивая на эту улицу. Вместо этого он ещё сильнее давит на педаль газа в абсолютно иррациональной надежде, что улица на самом деле не заканчивается тупиком", — сказал он в интервью американскому изданию TAC.
Сийярто убеждён, что ЕС не сможет убедить мир в правильности позиции по антироссийским санкциям. Мировое сообщество, как подчеркнул он, не ограничивается одной лишь Европой и Северной Америкой. Министр также добавил, что Будапешт осуждает планы Запада ввести новые рестрикции против Москвы.
Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Венгрии призвал ЕС напрочь забыть о восьмом пакете санкций против России. По его мнению, очередной этап ограничений только углубит энергетический кризис.
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