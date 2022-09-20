Глава МИД Венгрии призвал ЕС напрочь забыть о восьмом пакете санкций против России

Новый пакет антироссийских санкций лишь усугубит энергетический кризис в Европе, поэтому Евросоюзу стоит прекратить любые разговоры об ограничениях. Такие рекомендации дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций [против России] и указания на те меры, которые сделают ещё глубже кризис с поставками энергоносителей", — объяснил глава венгерского МИДа.