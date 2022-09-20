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20 сентября, 07:41

Глава МИД Венгрии призвал ЕС напрочь забыть о восьмом пакете санкций против России

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕС закончить разговоры о новом пакете санкций против РФ

<p>Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Новый пакет антироссийских санкций лишь усугубит энергетический кризис в Европе, поэтому Евросоюзу стоит прекратить любые разговоры об ограничениях. Такие рекомендации дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций [против России] и указания на те меры, которые сделают ещё глубже кризис с поставками энергоносителей", — объяснил глава венгерского МИДа.

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Ранее Петер Сийярто призвал ЕП заняться реальными проблемами европейцев вместо нападок на Венгрию. Таким образом министр ответил на доклад Европарламента, в котором говорилось о риске нарушения Будапештом "основных европейских ценностей", среди которых проблемы с демократией и коррупцией.

Оксана Попова

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