Глава МИД Венгрии призвал ЕС напрочь забыть о восьмом пакете санкций против России
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕС закончить разговоры о новом пакете санкций против РФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Новый пакет антироссийских санкций лишь усугубит энергетический кризис в Европе, поэтому Евросоюзу стоит прекратить любые разговоры об ограничениях. Такие рекомендации дал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций [против России] и указания на те меры, которые сделают ещё глубже кризис с поставками энергоносителей", — объяснил глава венгерского МИДа.
Ранее Петер Сийярто призвал ЕП заняться реальными проблемами европейцев вместо нападок на Венгрию. Таким образом министр ответил на доклад Европарламента, в котором говорилось о риске нарушения Будапештом "основных европейских ценностей", среди которых проблемы с демократией и коррупцией.