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18 сентября, 05:40

В Венгрии заявили, что правда на стороне России

Politico: Большинство венгров устали от ценностей Запада и верят в правоту России

Запад пытается навязать Венгрии прогрессивные ценности, но в этом вопросе многие жители страны верят, что правда на стороне России. Об этом заявил местный эксперт по политике безопасности, писатель и бывший дипломат Аттила Демко.

"После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда", — приводит Politico слова эксперта.

По словам автора статьи, привлекательность российских культурных ценностей в Венгрии только растёт благодаря политике премьер-министра Виктора Орбана, представляющего западный прогрессивизм опасным.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕП заняться реальными проблемами европейцев вместо нападок на Венгрию. Таким образом министр ответил на доклад Европарламента, в котором говорилось о риске нарушения Будапештом "основных европейских ценностей", среди которых проблемы с демократией и коррупцией.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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