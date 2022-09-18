В Венгрии заявили, что правда на стороне России

Запад пытается навязать Венгрии прогрессивные ценности, но в этом вопросе многие жители страны верят, что правда на стороне России. Об этом заявил местный эксперт по политике безопасности, писатель и бывший дипломат Аттила Демко.

"После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда", — приводит Politico слова эксперта.

По словам автора статьи, привлекательность российских культурных ценностей в Венгрии только растёт благодаря политике премьер-министра Виктора Орбана, представляющего западный прогрессивизм опасным.