Додон призвал свергнуть Санду, чтобы не потерять Молдавию
Додон призвал политсилы Молдавии объединиться против действующей власти
Все политические силы Молдавии должны единым фронтом выступить против действующего руководства республики во главе с Майей Санду. Об этом в телеграм-канале заявил бывший президент страны Игорь Додон.
"Все должны объединиться, чтобы свергнуть эту власть. Если мы этого не сделаем, нас будут по одному ликвидировать", — написал он.
Додон призвал объединиться и правым, и левым, и без партийных флагов и лидерства какого-то политика добиться отставки руководства. После этого, по мнению экс-главы государства, каждый пойдёт на досрочные выборы со своей идеологией и программой.
Бывший лидер Молдавии уверен, что, если этого не сделать, "власть останется до 2025 года", а страны с таким руководством "просто не станет".
"Поэтому не нужно бояться. Нужно выходить и объединяться", — заключил Додон.
Ранее доцент Дмитрий Ежов заявил, что под президентом Молдавии Майей Санду зашаталось президентское кресло. Эксперт уверен, что в случае отставки это станет очень серьёзным уроком и соответствующим сигналом для Европы.
Telegram-канал Игоря Додона