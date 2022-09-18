Додон призвал свергнуть Санду, чтобы не потерять Молдавию

Все политические силы Молдавии должны единым фронтом выступить против действующего руководства республики во главе с Майей Санду. Об этом в телеграм-канале заявил бывший президент страны Игорь Додон.

"Все должны объединиться, чтобы свергнуть эту власть. Если мы этого не сделаем, нас будут по одному ликвидировать", — написал он.

Додон призвал объединиться и правым, и левым, и без партийных флагов и лидерства какого-то политика добиться отставки руководства. После этого, по мнению экс-главы государства, каждый пойдёт на досрочные выборы со своей идеологией и программой.

Бывший лидер Молдавии уверен, что, если этого не сделать, "власть останется до 2025 года", а страны с таким руководством "просто не станет".

"Поэтому не нужно бояться. Нужно выходить и объединяться", — заключил Додон.