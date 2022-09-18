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18 сентября, 04:25

ВСУ обстреляли город Сватово из HIMARS

Вооружённые силы Украины обстреляли город Сватово из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении ведомства в "Телеграме", ВСУ выпустили по Сватову две ракеты в 00:15. Информация о пострадавших, а также о нанесённом ущербе ещё уточняется.

ВСУ массированно обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

ВСУ массированно обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

А в Горловке накануне, как рассказывал Лайф, в результате обстрела со стороны ВСУ три человека погибли и одиннадцать пострадали.

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ТАСС / Александр Река

Андрей Григорьев

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