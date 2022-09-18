ВСУ обстреляли город Сватово из HIMARS

Вооружённые силы Украины обстреляли город Сватово из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении ведомства в "Телеграме", ВСУ выпустили по Сватову две ракеты в 00:15. Информация о пострадавших, а также о нанесённом ущербе ещё уточняется.