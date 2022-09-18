Жизни миллионов японцев оказались под угрозой из-за тайфуна

Из-за приближения тайфуна "Нанмадол" в Японии более двух миллионов человек на юго-западном острове Кюсю должны покинуть место жительства. С рекомендацией переместиться в эвакуационные центры к ним обратились местные власти.

Как сообщает телеканал NHK, основной удар тропического шторма прогнозируется в префектурах Кагосима, Миядзаки и Кумамото. Сейчас тайфун находится к югу от Кагосимы. В его эпицентре скорость ветра 50 м/с с порывами до 70 м/с. Продвигается в северном направлении он довольно медленно, со скоростью 20 км/ч. Побережья Кюсю, по расчётам метеорологов, "Нанмадол" достигнет днём. Уже сейчас порывы ветра 40 м/с, идут сильные дожди. Высота волн составляет 14 м.

В ближайшие дни в ряде префектур на юго-западе Японии выпадет до 500 мм осадков. В эти выходные отменено более 520 внутренних авиарейсов. Между городами Кумамото, Кагосима, Фукуока приостановлено паромное сообщение и движение железнодорожных экспрессов.