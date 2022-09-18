"Больше не смеются": Трамп предупредил немцев о риске потери страны

Народ Германии может "остаться без страны" из-за сокращения поставок газа из России на фоне санкций и конфликта на Украине. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Огайо.

"Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны", — сказал Трамп.

По его словам, прежде немцы якобы смеялись над его предупреждениями. Трамп рассказал, что он призывал Германию снижать зависимость от России в энергетике. Даже некогда подарил канцлеру, а тогда это была Ангела Меркель, белый флаг для "капитуляции" перед Россией.

"Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?" Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придётся очень быстро сдаться. Кто, чёрт возьми, думал, что это произойдёт так быстро..." — рассказал Трамп.