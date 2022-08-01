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1 августа, 12:24

Германии дали три месяца на решение проблемы с газом и предотвращение катастрофы зимой

Bloomberg: У Германии осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа

У Германии осталось три месяца для того, чтобы исправить ситуацию с дефицитом природного газа и избежать катастрофы зимой, сообщает агентство Bloomberg. По его мнению, многие страны испытывают сейчас проблемы в сфере энергетики, однако положение ФРГ наиболее плачевно.

"Города вынуждены вводить ограничения. Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе", — считают авторы статьи.

По их мнению, к такому состоянию страну привела нерешительная политика канцлера Германии Олафа Шольца и, в частности, его медлительность в решении вопроса с сокращением зависимости от российского газа. Авторы статьи отмечают, что усилия властей по альтернативным поставкам энергоресурсов терпят неудачу. ФРГ не может в этом вопросе рассчитывать даже на Францию, у которой ядерные реакторы находятся в неисправном состоянии и могут только усугубить кризис.

Обозреватели предупреждают, что нехватка голубого топлива может вынудить Берлин ввести в стране чрезвычайное положение. Такие меры позволят властям взять под контроль распределение топлива.

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Ранее глава Минфина ФРГ заявил, что стране необходимо прекратить использовать газ для производства электроэнергии. Он также рассказал, что с помощью экономного режима работы кондиционеров в собственном офисе пытается показать немцам пример бережного использования электричества.

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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