В Германии предложили отказаться от использования газа для производства электричества
Глава Минфина ФРГ: Необходимо прекратить использовать газ для производства электроэнергии
Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о необходимости прекратить применять газ для производства электроэнергии из-за уменьшения поставок голубого топлива из России. Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.
"Мы должны работать над тем, чтобы за газовым кризисом не последовал энергетический кризис. Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит до сих пор", — сказал он.
По мнению Линднера, у министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека есть законные полномочия, чтобы сделать это. Он добавил, что необходимо получить другие мощности, и напомнил о возможности продления периода работы атомных электростанций в ФРГ до 2024 года.
Линднер также подчеркнул, что с помощью экономного режима работы кондиционеров в собственном офисе пытается показать немцам пример бережного использования электроэнергии. По словам министра, у Берлина есть десять млрд евро, чтобы противостоять кризису.
Напомним, "Газпром" сократил поставки газа в Европу из-за проблем с турбинами для "Северного потока". Так, при возвращении одной из них после ремонта в Канаде компания испытала серьёзные трудности, кроме того, её поставка не соответствует контракту. А ещё один агрегат пришлось вынужденно остановить. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.
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