В Германии предложили отказаться от использования газа для производства электричества

Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил о необходимости прекратить применять газ для производства электроэнергии из-за уменьшения поставок голубого топлива из России. Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы должны работать над тем, чтобы за газовым кризисом не последовал энергетический кризис. Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит до сих пор", — сказал он.

По мнению Линднера, у министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека есть законные полномочия, чтобы сделать это. Он добавил, что необходимо получить другие мощности, и напомнил о возможности продления периода работы атомных электростанций в ФРГ до 2024 года.

Линднер также подчеркнул, что с помощью экономного режима работы кондиционеров в собственном офисе пытается показать немцам пример бережного использования электроэнергии. По словам министра, у Берлина есть десять млрд евро, чтобы противостоять кризису.