Жена президента Ирландии подставила мужа заявлением об Украине

Президента Ирландии Майкла Хиггинса призвали выступить с заявлением и разъяснить позицию по украинскому вопросу после противоречивого заявления его жены Сабины Хиггинс в письме о конфликте между Киевом и Москвой в газету The Irish Times. Об этом сообщает The Independent.

В послании первая леди указала, что спецоперация будет продолжаться, пока мир "не убедит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры". Из-за этого заявления Хиггинс подверглась волне критики со стороны ирландских парламентариев.

"Хиггинс имеет право на личное мнение, однако решение опубликовать письмо на сайте главы государства вызывает серьёзные вопросы. Президент Ирландии должен чётко заявить о решительной поддержке народа Украины и о том, что мы возлагаем на Россию ответственность за конфликт", — указал депутат от партии Fianna Fail Малкольм Бирн.

К нему присоединился сенатор от партии Fine Gael Джон Макгахон, раскритиковавший письмо, назвав его "неуместным, бесполезным и неприятным".