В Ирландии нашли решение проблемы с размещением украинских беженцев

В Ирландии планируют разместить беженцев с Украины на спортивных объектах страны, решением соответствующего вопроса уже интересуется Департамент спорта государства. Об этом говорится в публикации телерадиокомпании RTE.

"Департамент спорта подтвердил, что связывался со спортивными организациями, чтобы узнать, есть ли какие-либо доступные спортивные объекты для размещения украинских беженцев на краткосрочной основе", — сказано в материале.

Спортивные организации одобрили соответствующую инициативу. RTE добавил, что около 3500 украинских беженцев, проживающих в студенческих общежитиях Ирландии, должны будут выехать в ближайшие недели, ведь в скором времени начнётся новый учебный год.

Правительство страны надеется, что дополнительные гостиничные номера для размещения прибывающих людей появятся в сентябре и октябре, когда туристический сезон подойдёт к концу. В Ирландии находится уже более 43 тысяч украинцев, и ожидается, что к середине августа их будет около 50 тысяч.