В Ирландии нашли решение проблемы с размещением украинских беженцев
RTE: В Ирландии планируют разместить беженцев с Украины на спортивных объектах
В Ирландии планируют разместить беженцев с Украины на спортивных объектах страны, решением соответствующего вопроса уже интересуется Департамент спорта государства. Об этом говорится в публикации телерадиокомпании RTE.
"Департамент спорта подтвердил, что связывался со спортивными организациями, чтобы узнать, есть ли какие-либо доступные спортивные объекты для размещения украинских беженцев на краткосрочной основе", — сказано в материале.
Спортивные организации одобрили соответствующую инициативу. RTE добавил, что около 3500 украинских беженцев, проживающих в студенческих общежитиях Ирландии, должны будут выехать в ближайшие недели, ведь в скором времени начнётся новый учебный год.
Правительство страны надеется, что дополнительные гостиничные номера для размещения прибывающих людей появятся в сентябре и октябре, когда туристический сезон подойдёт к концу. В Ирландии находится уже более 43 тысяч украинцев, и ожидается, что к середине августа их будет около 50 тысяч.
Ранее Лайф писал, что в Ирландии столкнулись с проблемой при приёме украинских беженцев. Как оказалось, в стране закончились для них места, крупный центр, выделенный под эти цели, также исчерпал свои возможности.
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