Выступление Путина на Дне ВМФ стало недвусмысленным сигналом Западу и НАТО

День ВМФ отметился подписанием новой Морской доктрины РФ и утверждением нового Корабельного устава Военно-морского флота, который давно не менялся. Кроме того, российский лидер анонсировал поставки современного вооружения в ВС РФ. Об этом Лайфу рассказал вице-адмирал, заместитель директора Музея Победы Фёдор Смуглин.

"Во-первых, сам парад начался с необычной акции, когда президент подписал Морскую доктрину Российской Федерации. Это документ, который является стратегическим для планирования морской деятельности России. Это важно! Важно и то, что здесь же был утверждён Корабельный устав Военно-морского флота. Он давно не менялся", — сказал он.

Смуглин добавил, что в ходе выступления Путина стало понятно, что были расставлены новые приоритеты деятельности Военно-морского флота. Так, основное — это защита суверенитета и безопасности граждан. По словам эксперта, это недвусмысленный сигнал как Западу, так и НАТО, что оружие будет применено при любой угрозе для нашей страны.

"Президент назвал День ВМФ одним из самых любимых праздников в России. Наверное, это правильно. Потому что этот праздник напоминает преемственность поколений моряков, их преданность Отчизне, вызывает и гордость, и уважение к защитникам морских рубежей", — заключил он.