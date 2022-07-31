Путин оценил на отлично: Как в Петербурге прошёл Главный военно-морской парад

В акватории Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадтского рейда прошёл шестой Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России, посвящённый 326-й годовщине создания российского регулярного флота. Лайф рассказывает, что именно могли увидеть зрители и гости праздника.

Перед началом мероприятия президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава Военно-морского флота. После этого главнокомандующий ВМФ Николай Евменов сообщил главе государства о готовности флота к проведению парада.

Зрители увидели 40 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, а также семь парусных судов. Неподвижное участие в празднике приняли новейший фрегат "Адмирал Горшков", корвет "Меркурий", малый ракетный корабль "Великий Устюг" и дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург". Возглавлял строй статической парадной линии 54-пушечный линейный парусный корабль "Полтава".

Парадный строй по Неве на День ВМФ. Видео © LIFE

Парадный строй по Неве открыли противодиверсионные катера "П-468", "Владимир Носов" и "Нахимовец". Они пронесли перед зрителями флаги России, Министерства обороны РФ и Военно-морской Андреевский флаг. Вслед за ними в акватории прошёл катер "Евгений Колесников" под управлением женского экипажа Балтийского флота, а также катера Краснознамённой Каспийской флотилии — "Юнармеец Татарстана" и "П-436", принимавший участие в специальной военной операции на Украине.

Также перед зрителями прошли тральщики "Александр Обухов" и "Павел Хенов", а вслед за ними — ракетный катер "Чувашия" и малые ракетные корабли "Зелёный Дол" и "Одинцово", оснащённые высокоточным оружием.















Жители города и гости праздничных мероприятий смогли увидеть сразу две атомные подводные лодки — крейсер "Северодвинск" и многоцелевую подлодку "Вепрь". А в парадном строю по Кронштадтскому рейду прошли ракетный катер "Димитровград", малые ракетные корабли "Пассат" и "Советск", малые противолодочные корабли "Уренгой" и "Казанец", корветы "Стойкий" и "Сообразительный", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", патрульный корабль "Пурга" пограничной службы ФСБ России, учебный корабль "Перекоп" и дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота "Магадан".

На борту десантного катера "Иван Пасько" был установлен ботик Петра I. Именно с прогулок на этом небольшом судне началось серьёзное увлечение будущего императора корабельным делом и флотскими науками.

Катер "Иван Пасько" с ботиком Петра I. Видео © LIFE