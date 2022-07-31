Путин: В новой морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России
Президент России Владимир Путин выступил с речью во время Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, в которой подробнее рассказал о новой морской доктрине. По словам российского лидера, она призвана защищать экономические и стратегические зоны национальных интересов РФ с помощью в том числе военно-морского флота.
Путин — о новой Морской доктрине России. Видео © LIFE
"Утверждена новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России. Экономические и стратегические. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми средствами", — сказал он.
Путин отметил, что ключевую роль в этом играют возможности военно-морского флота, который способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу России.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примет участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.
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