Путин: В новой морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России

Президент России Владимир Путин выступил с речью во время Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, в которой подробнее рассказал о новой морской доктрине. По словам российского лидера, она призвана защищать экономические и стратегические зоны национальных интересов РФ с помощью в том числе военно-морского флота.

Путин — о новой Морской доктрине России. Видео © LIFE

"Утверждена новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России. Экономические и стратегические. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми средствами", — сказал он.

Путин отметил, что ключевую роль в этом играют возможности военно-морского флота, который способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу России.