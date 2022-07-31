Минобороны Турции заявило о готовности первого судна к отгрузке украинского зерна
Во время переговоров главы Минобороны Турции и Украины Хулуси Акар и Алексей Резников обменялись мнениями о недавней ситуации, касающейся мероприятий, которые проводятся в Совместном координационном центре в Стамбуле по подготовке к отгрузке зерна. Так, министр Турецкой Республики заявил, что технические работы по поставкам завершены, а сам процесс начнётся в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Турции.
"Министры выразили удовлетворение тем, что технические работы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки, а сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве", — говорится в сообщении.
По данным телеканала CNN Türk, первый караван в составе 16 сухогрузов с украинским зерном достигнет территориальных вод Турции 3 августа. Суда будут сопровождаться беспилотниками и спутниками на протяжении всего пути. Причём власти Турции настояли на том, что первые корабли с зерном проследуют к берегам Сомали. По данным представителей ООН, время пути до этой республики может занять до полутора месяцев.
Ранее в США выразили надежду на скорое исполнение соглашения о вывозе украинского зерна. Кроме того, согласно заявлению Госдепа, в Вашингтоне считают, что Москва намеренно усугубляет глобальную нехватку продовольствия.
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