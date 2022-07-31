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31 июля, 08:06

Пропавшие на Сахалине грибники вышли на связь

МЧС: Потерявшиеся в Сахалинской области грибники самостоятельно выбрались из леса

Пропавшим в районе Синегорска Сахалинской области грибникам, на поиски которых отправились экстренные службы, удалось самостоятельно выбраться из леса. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 17:05 (по сахалинском времени) пропавшие в районе Синегорска вышли на связь. Они самостоятельно выбрались из леса", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в их поисках были задействованы ПСО Южно-Сахалинска, ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области, полицейские, сотрудники Следственного комитета, волонтёры ПСО "СОВА", а также родственники и местные жители.

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Ранее Лайф писал, что в Сахалинской области ищут грибников, среди которых двое подростков 14 и 16 лет. Местные жители рассказали, что группа ушла в девять утра и не вернулась в назначенное время.

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ГУ МЧС по Сахалинской области

Григорий Воронцов

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