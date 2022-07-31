В Британии антироссийские санкции назвали самоубийством для Европы
Daily Express: Санкции ЕС против России ведут Европу к самоубийству
Антироссийская санкционная политика западных стран ведёт к самоубийству Евросоюза, рискуя вызвать на континенте крупнейший финансовый кризис в истории. Об этом сказано в материале Daily Express.
"Инфляция подскочила до 8,9%, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару", — обратил внимание лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа.
Рестрикции против Москвы наносят намного больший ущерб самому Евросоюзу, и рецессия в странах еврозоны стала очевидна, подчеркнул эксперт. Германия и Италия очень зависят от российского газа, Россия была важным поставщиком нефти для Франции, заметил Галлуа. Сейчас Европа покупает то же топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро это стало ещё дороже.
"Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, у нас даже нет оборудования", — предупредил лидер движения.
Санкции против России являются самоубийством для Европы, поэтому ЕС нужно прекратить такую политику, призвал Галлуа.
Ранее в Китае заявили, что единство Европы раскололось из-за антироссийских санкций. По мнению автора Global Times, несмотря на подписанное соглашение по снижению спроса на российский газ, страны ЕС вряд ли полностью выполнят свои обязательства и будут действовать исходя из собственных потребностей.
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