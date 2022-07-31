В Британии антироссийские санкции назвали самоубийством для Европы

Антироссийская санкционная политика западных стран ведёт к самоубийству Евросоюза, рискуя вызвать на континенте крупнейший финансовый кризис в истории. Об этом сказано в материале Daily Express.

"Инфляция подскочила до 8,9%, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару", — обратил внимание лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа.

Рестрикции против Москвы наносят намного больший ущерб самому Евросоюзу, и рецессия в странах еврозоны стала очевидна, подчеркнул эксперт. Германия и Италия очень зависят от российского газа, Россия была важным поставщиком нефти для Франции, заметил Галлуа. Сейчас Европа покупает то же топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро это стало ещё дороже.

"Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, у нас даже нет оборудования", — предупредил лидер движения.

Санкции против России являются самоубийством для Европы, поэтому ЕС нужно прекратить такую политику, призвал Галлуа.