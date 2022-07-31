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31 июля, 08:02

В Британии антироссийские санкции назвали самоубийством для Европы

Daily Express: Санкции ЕС против России ведут Европу к самоубийству

Антироссийская санкционная политика западных стран ведёт к самоубийству Евросоюза, рискуя вызвать на континенте крупнейший финансовый кризис в истории. Об этом сказано в материале Daily Express.

"Инфляция подскочила до 8,9%, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару", — обратил внимание лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа.

Рестрикции против Москвы наносят намного больший ущерб самому Евросоюзу, и рецессия в странах еврозоны стала очевидна, подчеркнул эксперт. Германия и Италия очень зависят от российского газа, Россия была важным поставщиком нефти для Франции, заметил Галлуа. Сейчас Европа покупает то же топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро это стало ещё дороже.

"Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, у нас даже нет оборудования", — предупредил лидер движения.

"Кошмарный сценарий": Немцам предрекли массовые протесты из-за последствий антироссийских санкций

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Санкции против России являются самоубийством для Европы, поэтому ЕС нужно прекратить такую политику, призвал Галлуа.

Ранее в Китае заявили, что единство Европы раскололось из-за антироссийских санкций. По мнению автора Global Times, несмотря на подписанное соглашение по снижению спроса на российский газ, страны ЕС вряд ли полностью выполнят свои обязательства и будут действовать исходя из собственных потребностей.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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