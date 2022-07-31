Следователи нашли капитана катера, допустившего столкновение с сухогрузом в Прикамье

По факту столкновения пассажирского катера, на котором находилось 25 человек, с баржей в Прикамье возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В Пермском крае по поручению председателя СК России Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Дело заведено по статье, предусматривающей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи установили, что капитан катера пересекал на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, в результате чего произошло столкновение. После инцидента виновник скрылся, но его оперативно нашли.

"Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия. Что стало причиной оставления им места происшествия, судовладелец ответить затруднился", — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, проводят допросы, изучают необходимую документацию, планируется проведение судоводительской судебной экспертизы.