Следователи нашли капитана катера, допустившего столкновение с сухогрузом в Прикамье
СК возбудил дело после столкновения пассажирского катера с баржей в Прикамье
По факту столкновения пассажирского катера, на котором находилось 25 человек, с баржей в Прикамье возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"В Пермском крае по поручению председателя СК России Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
Дело заведено по статье, предусматривающей оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи установили, что капитан катера пересекал на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, в результате чего произошло столкновение. После инцидента виновник скрылся, но его оперативно нашли.
"Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия. Что стало причиной оставления им места происшествия, судовладелец ответить затруднился", — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, проводят допросы, изучают необходимую документацию, планируется проведение судоводительской судебной экспертизы.
Ранее Лайф писал, что пассажирский катер с людьми столкнулся с баржей в Прикамье. В результате происшествия пострадало девять человек, несовершеннолетних среди них нет.
Telegram / Уральская транспортная прокуратура