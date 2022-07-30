Судна остались на плаву: Пассажирский катер с людьми столкнулся с баржей в Прикамье

Пассажирский катер столкнулся с баржей на реке Каме в Пермском крае. В результате происшествия пострадали девять человек, несовершеннолетних среди них нет, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Последствия столкновения пассажирского катера с баржей в Пермском крае. Видео © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

"В 02:30 на реке Кама между посёлком Орёл и городом Березники местного времени произошло столкновение пассажирского катера типа Ярославец с баржей, гружённой лесом. <...> 9 человек обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении.

Всего на борту катера находились 25 человек, одного пассажира госпитализировали. В ведомстве уточнили, что оба судна остались на плаву после столкновения, катер причалил к берегу, а баржа в настоящий момент находится в фарватере.









На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Пермская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта. Глава ведомства направился на место инцидента для координации деятельности правоохранителей.