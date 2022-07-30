Мэр Днепра заявил о "злости" на Зеленского из-за слухов

Мэр Днепра Борис Филатов "разозлился" из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Об этом он заявил в интервью Politico.

"Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию", — сказал градоначальник.

По его словам, сложившаяся в стране ситуация не даёт права узурпировать власть.