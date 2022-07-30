Мэр Днепра заявил о "злости" на Зеленского из-за слухов
Politico: Мэр Днепра Филатов разозлился на Зеленского из-за истории с Корбаном
Мэр Днепра Борис Филатов "разозлился" из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. Об этом он заявил в интервью Politico.
"Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию", — сказал градоначальник.
По его словам, сложившаяся в стране ситуация не даёт права узурпировать власть.
Ранее Лайф писал, что глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан не смог въехать на территорию Украины. По данным "Страна.ua", во время пересечения границы пограничники забрали у него паспорт гражданина Незалежной. Позднее украинские СМИ писали, что офис Зеленского отказался предоставить указ, которым ряд лиц, в том числе бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович и Корбан могли быть лишены гражданства.
Twitter / Борис Філатов