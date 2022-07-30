Украина закрыла границу для бельгийского министра
Украина не пускает в страну новую главу МИД Бельгии Лябиб из-за поездки в Крым
Планам новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить Украину пока не суждено сбыться: Киев отвечает ей отказом из-за поездки в Крым. Об этом пишет "Европейская правда".
Автор публикации Сергей Сидоренко утверждает, что в 2021 году, будучи журналисткой, Лябиб побывала на фестивале "Глобальные ценности" в Севастополе. По мнению публициста, дипломат "должна извиниться перед Киевом".
Припомнил Сидоренко факт из прошлого Лябиб: по его словам, она по возвращении ещё и прибегла к заявлениям, которые "подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине".
Лайф ранее сообщал о составлении топа стран – лидеров по заморозке российских активов в Европе. Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург заморозили наибольшее количество российских активов после начала спецоперации на Украине. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс привёл статистику, согласно которой всего в странах ЕС заморожено активов РФ на сумму 13,8 миллиарда евро, из которых 12,6 миллиарда приходятся на эти шесть стран.
ТАСС / ЕРА / STEPHANIE LECOCQ