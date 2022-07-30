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30 июля, 02:35

Украина закрыла границу для бельгийского министра

Украина не пускает в страну новую главу МИД Бельгии Лябиб из-за поездки в Крым

Планам новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить Украину пока не суждено сбыться: Киев отвечает ей отказом из-за поездки в Крым. Об этом пишет "Европейская правда".

Автор публикации Сергей Сидоренко утверждает, что в 2021 году, будучи журналисткой, Лябиб побывала на фестивале "Глобальные ценности" в Севастополе. По мнению публициста, дипломат "должна извиниться перед Киевом".

Припомнил Сидоренко факт из прошлого Лябиб: по его словам, она по возвращении ещё и прибегла к заявлениям, которые "подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине".

МИД Бельгии возглавит экс-телеведущая Аджа Лябиб

МИД Бельгии возглавит экс-телеведущая Аджа Лябиб

Лайф ранее сообщал о составлении топа стран – лидеров по заморозке российских активов в Европе. Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург заморозили наибольшее количество российских активов после начала спецоперации на Украине. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс привёл статистику, согласно которой всего в странах ЕС заморожено активов РФ на сумму 13,8 миллиарда евро, из которых 12,6 миллиарда приходятся на эти шесть стран.

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ТАСС / ЕРА / STEPHANIE LECOCQ

Юлия Коновалова

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