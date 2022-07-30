Украина закрыла границу для бельгийского министра

Планам новой главы МИД Бельгии Аджи Лябиб посетить Украину пока не суждено сбыться: Киев отвечает ей отказом из-за поездки в Крым. Об этом пишет "Европейская правда".

Автор публикации Сергей Сидоренко утверждает, что в 2021 году, будучи журналисткой, Лябиб побывала на фестивале "Глобальные ценности" в Севастополе. По мнению публициста, дипломат "должна извиниться перед Киевом".

Припомнил Сидоренко факт из прошлого Лябиб: по его словам, она по возвращении ещё и прибегла к заявлениям, которые "подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине".