Рейтинг Байдена достиг минимальных значений с момента инаугурации

Рейтинг Джо Байдена продолжает растворяться в пустоте: популярность президента США среди американцев упала до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Таковы данные исследования, проведённого социологической службой Gallup.

Деятельность хозяина Овального кабинета на нынешнем посту одобряют 38% избирателей, 59% опрошенных американцев придерживаются противоположного мнения. Остальные затруднились с ответом. Этот рейтинг Байдена оказался самым низким, который был зафиксирован в опросах Gallup с момента его инаугурации в январе 2021 года.

"Уровень одобрения работы президента Джо Байдена впервые упал ниже 40%, он находится теперь на новом для него минимальном показателе — 38%", — подвели итог в социологической службе.