Рейтинг Байдена достиг минимальных значений с момента инаугурации
Рейтинг Джо Байдена продолжает растворяться в пустоте: популярность президента США среди американцев упала до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Таковы данные исследования, проведённого социологической службой Gallup.
Деятельность хозяина Овального кабинета на нынешнем посту одобряют 38% избирателей, 59% опрошенных американцев придерживаются противоположного мнения. Остальные затруднились с ответом. Этот рейтинг Байдена оказался самым низким, который был зафиксирован в опросах Gallup с момента его инаугурации в январе 2021 года.
"Уровень одобрения работы президента Джо Байдена впервые упал ниже 40%, он находится теперь на новом для него минимальном показателе — 38%", — подвели итог в социологической службе.
Ранее, напомним, Байдена уличили в попытке поднять рейтинг на "спасении мира от войны" России с Украиной. Команда американского лидера сообразила, что это довольно хорошая тема и она актуальна на фоне падения доверия граждан к демократам.
ТАСС / AP / Susan Walsh