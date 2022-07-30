НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 июля, 04:55

Рейтинг Байдена достиг минимальных значений с момента инаугурации

Рейтинг Джо Байдена продолжает растворяться в пустоте: популярность президента США среди американцев упала до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Таковы данные исследования, проведённого социологической службой Gallup.

Деятельность хозяина Овального кабинета на нынешнем посту одобряют 38% избирателей, 59% опрошенных американцев придерживаются противоположного мнения. Остальные затруднились с ответом. Этот рейтинг Байдена оказался самым низким, который был зафиксирован в опросах Gallup с момента его инаугурации в январе 2021 года.

"Уровень одобрения работы президента Джо Байдена впервые упал ниже 40%, он находится теперь на новом для него минимальном показателе — 38%", — подвели итог в социологической службе.

Рейтинг одобрения действий Байдена упал до рекордных 36%

Рейтинг одобрения действий Байдена упал до рекордных 36%

Ранее, напомним, Байдена уличили в попытке поднять рейтинг на "спасении мира от войны" России с Украиной. Команда американского лидера сообразила, что это довольно хорошая тема и она актуальна на фоне падения доверия граждан к демократам.

Обложка ©

ТАСС / AP / Susan Walsh

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров