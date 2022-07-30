Украинку в Доминикане обвиняют в пытках бывшего возлюбленного

Прокуратура Доминиканской Республики обвиняет гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток бывшего возлюбленного, гражданина Доминиканы. Об этом информирует издание Caribe.

"В обвинении прокуратуры указано, что Касьянова совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего Мигеля Анхеля Линареса", — пишет издание.

По версии доминиканской прокуратуры, проживающая на острове гражданка Украины сговорилась с двумя местными жителями для организации нападения на Линареса. На встрече в столице мужчину связали, а затем начали избивать. Истязание продолжалось весь день, пока жертва не потеряла сознание. После этого мужчину выбросили на обочину шоссе. Одного из сообщников обвиняемой уже удалось задержать.