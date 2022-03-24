Беременная жительница Швеции рассказала, как украинка напала на неё из-за разговора на русском

По её мнению, несмотря на то что происходит сейчас в Незалежной, люди не должны приезжать в другие страны и разжигать костёр национализма.

Россиянка рассказала, как на неё напала гражданка Украины. Видео © t.me / SHOT

В Стокгольме на россиянку напала прохожая, когда та гуляла по улице и разговаривала на родном языке со своим отцом. Женщину даже не остановило то, что её "оппонентка" была беременна. По мнению пострадавшей, прохожая была гражданкой Украины. О произошедшем сообщил телеграм-канал SHOT.

"Я гуляла. Ни с того ни с сего на меня нападает бешеная женщина. Начинает матюкать, начинает говорить, что она меня сейчас убьёт. Напасть на женщину, которая на восьмом месяце беременности, и угрожать только потому, что ты услышала русскую речь. Вас там зомбировали, вы сюда приезжаете и ведёте себя как хотите! Поэтому вас выгоняет и Молдова, и Швеция сейчас будет плакать!" — сказала россиянка.

Она призналась, что ей было жалко мирных жителей на Украине. Она старалась им помогать чем могла. Но люди, которым нужна поддержка, не должны приезжать в другие страны и так себя вести, считает женщина. По её мнению, несмотря на то что происходит на Украине, нельзя приезжать в другие страны и разжигать костёр национализма, диктовать другим, на каком языке они должны разговаривать и как должны жить.