Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 18:12
24449

Беременная жительница Швеции рассказала, как украинка напала на неё из-за разговора на русском

По её мнению, несмотря на то что происходит сейчас в Незалежной, люди не должны приезжать в другие страны и разжигать костёр национализма.

Россиянка рассказала, как на неё напала гражданка Украины. Видео © t.me / SHOT

В Стокгольме на россиянку напала прохожая, когда та гуляла по улице и разговаривала на родном языке со своим отцом. Женщину даже не остановило то, что её "оппонентка" была беременна. По мнению пострадавшей, прохожая была гражданкой Украины. О произошедшем сообщил телеграм-канал SHOT.

"Я гуляла. Ни с того ни с сего на меня нападает бешеная женщина. Начинает матюкать, начинает говорить, что она меня сейчас убьёт. Напасть на женщину, которая на восьмом месяце беременности, и угрожать только потому, что ты услышала русскую речь. Вас там зомбировали, вы сюда приезжаете и ведёте себя как хотите! Поэтому вас выгоняет и Молдова, и Швеция сейчас будет плакать!" — сказала россиянка.

Она призналась, что ей было жалко мирных жителей на Украине. Она старалась им помогать чем могла. Но люди, которым нужна поддержка, не должны приезжать в другие страны и так себя вести, считает женщина. По её мнению, несмотря на то что происходит на Украине, нельзя приезжать в другие страны и разжигать костёр национализма, диктовать другим, на каком языке они должны разговаривать и как должны жить.

Украинского ресторатора затравили в США из-за "русского борща"
Украинского ресторатора затравили в США из-за "русского борща"

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, находящиеся сейчас за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранцев. По её словам, озлобленные люди оскорбляют российских школьников и студентов и обвиняют их в происходящем на Украине.

BannerImage

t.me / SHOT

Александра Васильева
  • Новости
  • В мире
  • Украина
  • Швеция
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar