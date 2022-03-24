Глава МВД Великобритании заявила о готовности помогать украинским националистам

По словам Прити Пател, в Соединённом Королевстве, в отличие от России, бандеровцев не боятся и готовы размещать у себя всех украинских граждан.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выпустили тизер своего нового интервью. На этот раз их собеседницей стала министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, но она думала, что общается не с телефонными хулиганами, а с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В беседе с пранкерами Пател похвасталась, что власти Соединённого Королевства запустили программу финансовой поддержки, чтобы жители Великобритании могли проявить свою заинтересованность в приёме у себя беженцев с Украины. Тогда собеседники поинтересовались у министра, а что насчёт националистов и бандеровцев, которых опасается президент России Владимир Путин? Не боятся ли их в Великобритании?