Глава МВД Великобритании заявила о готовности помогать украинским националистам
По словам Прити Пател, в Соединённом Королевстве, в отличие от России, бандеровцев не боятся и готовы размещать у себя всех украинских граждан.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выпустили тизер своего нового интервью. На этот раз их собеседницей стала министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, но она думала, что общается не с телефонными хулиганами, а с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
В беседе с пранкерами Пател похвасталась, что власти Соединённого Королевства запустили программу финансовой поддержки, чтобы жители Великобритании могли проявить свою заинтересованность в приёме у себя беженцев с Украины. Тогда собеседники поинтересовались у министра, а что насчёт националистов и бандеровцев, которых опасается президент России Владимир Путин? Не боятся ли их в Великобритании?
"Однозначно, не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо", — заверила в ответ Прити Пател.
Ранее на канале блогера Лексуса на YouTube появилось видео обсуждения разработки ядерного оружия на Украине с министром Уоллесом. В нём глава британского Минобороны отметил, что этот вопрос необходимо обсуждать с руководством страны, но подчеркнул, что Лондон поддержит Киев "как друга в любом выборе". Блогеры также выложили отрывок видео, в котором Уоллес рассказывает, что Великобритания поставила Украине уже более четырёх тысяч переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Кроме того, он подтвердил заинтересованность Великобритании в вопросе вступления Украины в НАТО и признался, что Лондон присылал Киеву военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы "выйти на нужный этап" и приблизиться к альянсу.