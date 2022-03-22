Министр обороны Британии заявил, что страна поставила Украине уже более 4000 ПТУР

Российские пранкеры Вован и Лексус попросили прекратить поставки переносных противотанковых управляемых ракет из-за того, что они выходят из строя. Но Уоллес заверил, что в Британии такого не было.

Великобритания поставила Украине уже более четырёх тысяч переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес во время видеоконференции с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Видео они опубликовали на своём канале в YouTube.

"Мы отправили вам более 4000 штук. И ещё на подходе. У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день либо разговариваю с министром [обороны Украины Алексеем] Резниковым, либо пишу ему сообщения", — сказал Бен Уоллес.

В ходе беседы пранкеры от имени украинского премьера попросили перестать поставлять ПТУР NLAW на Украину, отметив, что эти ракеты часто выходили из строя. Однако Уоллес ответил, что при их эксплуатации в Великобритании было всё в порядке. Министр подчеркнул, что у него имеется вся информация об этих ПТУР.