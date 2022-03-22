НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 23:41

Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 23 марта

В этот же день может состояться голосование по проекту российской резолюции в Совете Безопасности ООН. Ранее в постпредстве подтвердили, что готовят документ.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по теме Украины возобновится в среду, 23 марта. Об этом сообщили в офисе председателя ГА ООН.

"11-я экстренная специальная сессия Генеральной Ассамблеи состоится в среду, 23 марта",  говорится в сообщении официального представителя председателя 76-й сессии ГА ООН Полины Кубияк.

Примечательно, что в этот же день в Совете Безопасности ООН может состояться голосование по российской резолюции по Украине. Информацию о том, что Москва запросит проведение такой процедуры, ранее подтвердили в российском постпредстве.

Вучич объяснил внешним давлением поддержку антироссийской резолюции в ООН

Вучич объяснил внешним давлением поддержку антироссийской резолюции в ООН

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.

Обложка ©

UN Photo / Manuel Elías

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1