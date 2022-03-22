Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 23 марта

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по теме Украины возобновится в среду, 23 марта. Об этом сообщили в офисе председателя ГА ООН.

Примечательно, что в этот же день в Совете Безопасности ООН может состояться голосование по российской резолюции по Украине. Информацию о том, что Москва запросит проведение такой процедуры, ранее подтвердили в российском постпредстве.