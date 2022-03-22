Спецсессия Генассамблеи ООН по Украине возобновится 23 марта
В этот же день может состояться голосование по проекту российской резолюции в Совете Безопасности ООН. Ранее в постпредстве подтвердили, что готовят документ.
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по теме Украины возобновится в среду, 23 марта. Об этом сообщили в офисе председателя ГА ООН.
"11-я экстренная специальная сессия Генеральной Ассамблеи состоится в среду, 23 марта", — говорится в сообщении официального представителя председателя 76-й сессии ГА ООН Полины Кубияк.
Примечательно, что в этот же день в Совете Безопасности ООН может состояться голосование по российской резолюции по Украине. Информацию о том, что Москва запросит проведение такой процедуры, ранее подтвердили в российском постпредстве.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны сообщали, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, но успешно выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО и аэродромы страны благодаря высокоточным средствам поражения. Гражданскому населению, как отмечали российские военные, ничего не угрожает. В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, а ряд стран объявил о введении санкций, в том числе Великобритания, Канада, Швейцария, Япония и другие.