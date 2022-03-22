Зеленский: Украину в составе НАТО не видит треть стран альянса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что треть государств – членов НАТО не видят Незалежную в составе альянса. Он напомнил, что в конституции страны прописана возможность вступления в блок, но противники этого заявляют открыто, что видят украинские перспективы несколько иначе.

"В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили. Думаю, что [украинское] общество будет на меня давить. Мы, думаю, будем [сдавать] этот экзамен", — заявил Зеленский в эксклюзивном интервью, показанном 21 марта Чешским телевидением.

При этом двери НАТО, по словам Зеленского, останутся открытыми для Украины. До этого же украинский лидер озвучил мнение, что Киев уже "всё понимает", что страну "не берут в альянс", "потому что боятся Россию". "Ответ прост", заявил он, говоря о перспективах членства, "надо успокоиться, сказать, что окей, другие гарантии безопасности".

"Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам устроить стопроцентное членство в альянсе, но готовы делать всё то, что должен был бы делать альянс, если бы мы были членами альянса. И я считаю, что это нормальный компромисс", — заявил президент Украины.